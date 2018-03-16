Son Dakika! Astana Zirvesinde Karar Çıktı: 2. Liderler Zirvesi 4 Nisan'da Ankara'da Yapılacak

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde, 2. Liderler Zirvesi'nin 4 Nisan'da Ankara'da yapılmasına karar verildiği bildirildi. Zirveye, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Zarif de katıldı.

"SURİYE'DEKİ ATEŞKESE KATKI SAĞLIYOR"

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu Dışişleri bakanları toplantısı yapıldı. Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, toplantının açılışında, Astana sürecinde şimdiye kadar 8 toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bu sürecin Suriye'de ateşkesin büyük ölçüde sağlanmasına katkıda bulunduğu söyledi.

Abdrahmanov, alıkonulanların serbest bırakılması, kayıp kişilerin kimlik tespiti ve cenazelerin teslim edilmesi konuları için oluşturulan çalışma grubunun dünkü ilk görüşmesinin büyük önem arz ettiğini belirterek, bunun çatışan taraflar arasındaki güveni artıracağına inandıklarını aktardı.

RUSYA VE ABD'YE DİYALOG ÇAĞRISI YAPTI

Astana sürecinin Cenevre'de Birleşmiş Milletler gözetimindeki görüşmelere katkı sağladığını dile getiren Abdrahmanov, Suriye'de bazı bölgelerde gerginliğin arttığına işaret etti. Abdrahmanov, Rusya ve ABD'yi yapıcı diyalog sürecini başlatmaya çağırdı.

"SOÇİ KONGRESİNDEN ÇIKAN KARARLARI DESTEKLİYORUZ"

Soçi'de 29-30 Ocak'ta yapılan Ulusal Diyalog Kongresi'nden çıkan sonuçları desteklediklerini, kongrede kararlaştırılan anayasa komitesi kurulmasının, Suriye'nin gelecekteki anayasal düzeninin temelini oluşturacağını vurgulayan Abdrahmanov, toplantıda Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının bir yıllık iş birliğinin sonuçlarını ve gelecek dönemde atılacak adımları değerlendireceklerini söyledi.