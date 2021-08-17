Son dakika... İkinci Karabağ Savaşı şehit ve gazilerinin çocuklarına eğitim bursu verecekler
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Son dakika... İkinci Karabağ Savaşı şehit ve gazilerinin çocuklarına eğitim bursu verecekler

Son dakika... İkinci Karabağ Savaşı şehit ve gazilerinin çocuklarına eğitim bursu verecekler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Aydın Üniversitesi, İkinci Karabağ Savaşı şehit ve gazilerinin çocuklarına eğitim bursuyla destek olacağını açıkladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi, İkinci Karabağ Savaşı şehit ve gazilerinin çocuklarına eğitim bursuyla destek olacağını açıkladı.

Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitelerinden İstanbul Aydın Üniversitesi ile Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV), İkinci Karabağ Savaşı'nda şehit ve gazi olan askerlerin çocuklarına eğitim bursuyla destek olacak.

İAÜ VE AKEV VERECEK

Mütevelli Heyeti'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul Aydın Üniversitesi ve AKEV, 27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşen İkinci Karabağ Savaşı boyunca şehit ve gazi olan askerlerin çocuklarına eğitim bursu verecek.

"SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCU"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın şunları söyledi:

"İkinci Karabağ Savaşı'nda 26 yıllık hasreti dindiren kahramanlarımızın evlatları, tüm şehit ve gazilerimizin evlatları gibi Türkiye ve Azerbaycan halklarına birer emanettir. Bilindiği gibi Türkiye ve Azerbaycan halkları da 'bir millet iki devlet' prensibi gereği kardeşten de öte topluluklardır. Dolayısıyla Azerbaycan halkının emaneti bizim emanetimizdir. Onlara sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Bu evlatlarımızın en iyi ve en çağdaş eğitimi alması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu nedenle bu kahramanlarımızın evlatları, İstanbul Aydın Üniversitesi ve AKEV desteğiyle burslu eğitim alabilecekler."

SON TARİH 15 EYLÜL

Burs almak isteyen öğrenciler, "appform.aydin.edu.tr" adresinden ya da "azerbaijan@aydin.edu.tr" e-posta adresi aracılığıyla bilgi alabilecekler. Bursla ilgili son başvuru tarihi ise 15 Eylül olarak belirlendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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