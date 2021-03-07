Son Dakika | İkinci Dünya Savaşı'nda öldürülen Katolik rahibelerin kemikleri Polonya'da bulundu
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Son Dakika | İkinci Dünya Savaşı'nda öldürülen Katolik rahibelerin kemikleri Polonya'da bulundu

07.03.2021 12:16 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:21
Son Dakika | İkinci Dünya Savaşı'nda öldürülen Katolik rahibelerin kemikleri Polonya'da bulundu

Son dakika gelişmesine göre İkinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde, Nazi ordusunun Polonya'dan çekilmesiyle ülkeye giriş yapan Sovyetler Birliği ordusunun öldürdüğü 7 Katolik rahibenin kemikleri, Polonya'da yapılan arkeolojik kazılarla bulundu.

İkinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde, Nazi ordusunun Polonya'dan çekilmesiyle ülkeye giriş yapan Sovyetler Birliği ordusunun öldürdüğü 7 Katolik rahibenin kemikleri, Polonya'da yapılan arkeolojik kazılarla bulundu.

İkinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde, Nazi ordusunun 1944 yılında Polonya'dan geri çekilmesiyle Sovyetler Birliği ordusu ülkeye giriş yaptı. 1945 yılında elde edilen belgelerde, Kızıl Ordu'nun ülkenin kuzeyindeki Olsztyn kentindeki Marian Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 7 Katolik rahibeyi öldürdüğü ortaya çıktı. Belgelerin incelenmesinin ardından yapılan arkeolojik kazılarla 7 rahibenin de kemiklerine ulaşıldı.

AYLAR SÜREN ÇALIŞMA TAMAMLANDIPolonya Ulusal Anma Enstitüsü'nün başlattığı çalışmalar kapsamında Kızıl Ordu tarafından öldürülen rahibelerin isimleri belirlendi. Geçen yaz Gdansk kentinde yapılan kazılarda, Rahibe Charytyna'nın kemiklerine ulaşıldı. Daha sonra ülkenin Orneta kasabasında Ekim ayında yapılan kazılarda Rahibe Generosa, Rahibe Krzysztofora, Rahibe Liberia'nın kemiklerine ulaşıldı. Polonya Ulusal Anma Enstitüsü, son olarak Rahibe Rolanda, Rahibe Gunhilda ve Rahibe Bona'nın da kemiklerine ulaşıldığını duyurdu."KIZIL ORDU'NUN UTANÇLARINA KARŞI KENDİLERİNİ SAVUNURKEN ÖLDÜLER"

Polonya Ulusal Anma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, rahibelerin hastalara yardım ettikleri ve hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenledikleri, Kızıl Ordu'nun 'utançlarına' karşı kendilerini savunurken öldürüldükleri ifade edildi. Açıklamada, "Hepsi, Olsztyn kentindeki Marian Hastanesi'nde hastalara baktı. Hepsi, yardıma ihtiyacı olan hastalar için hemşirelik yaptı ve hayatını kaybedenlerin cenaze işlemlerini yönetti. Görev yaptıkları yerde, 1945 yılının kışında, Kızıl Ordu'nun utançlarına karşı kendilerini savunurken öldüler" denildi.


Son Dakika | İkinci Dünya Savaşı'nda öldürülen Katolik rahibelerin kemikleri Polonya'da bulundu
Son Dakika | İkinci Dünya Savaşı'nda öldürülen Katolik rahibelerin kemikleri Polonya'da bulundu
Son Dakika | İkinci Dünya Savaşı'nda öldürülen Katolik rahibelerin kemikleri Polonya'da bulundu
Son Dakika | İkinci Dünya Savaşı'nda öldürülen Katolik rahibelerin kemikleri Polonya'da bulundu
Son Dakika | İkinci Dünya Savaşı'nda öldürülen Katolik rahibelerin kemikleri Polonya'da bulundu
Son Dakika | İkinci Dünya Savaşı'nda öldürülen Katolik rahibelerin kemikleri Polonya'da bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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