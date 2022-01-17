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Son dakika haberi: İki gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: İki gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kırıkkale'de arkadaşları tarafından 2 gündür haber alınamayan şahıs, evinde ölü bulundu.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Kırıkkale'de arkadaşları tarafından 2 gündür haber alınamayan şahıs, evinde ölü bulundu.

Olay, Kırıkkale'de Osmangazi Mahallesi 1885. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde tek başına yaşayan F.C.'den (38) 2 gündür haber alamayan arkadaşları eve geldi. Kapıyı açan olmayınca, evin penceresinden bakan arkadaşları, F.C.'nin hareketsiz olarak yattığını görmesi üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde F.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ile birlikte Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından F.C.'nin cesedi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(Hasan Ay/İHA)

Son dakika haberi: İki gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN FERHAT CAN, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN FERHAT CAN, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Osmangazi, Kırıkkale, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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