Son dakika! İki grup arasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasında
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Son dakika! İki grup arasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasında

29.11.2020 10:03 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:09

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan silah kavgada 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan silah kavgada 4 kişi yaralandı.

Soğanlı Mahallesi Başaran Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda, aynı aileden Hasan Ç, Ferdi Ç. ve Veli Ç. tabancayla yaralandı. Kavgada, Elmas Ç. ise darbedildi.

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Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Gökhan E. ve Ahmet E. ise polis ekiplerince aranmaya başladı.

Öte yandan, taraflara ait 16 JH 536 ve 01 ANN 02 plakalı otomobillere çok sayıda kurşun isabet ettiği gözlendi.

Son dakika! İki grup arasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasında
Son dakika! İki grup arasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasında
Son dakika! İki grup arasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasında
Son dakika! İki grup arasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı

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