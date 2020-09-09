Son dakika! İki grubun kavgasında, bölgeden geçen 3 kişi yaralandı Son dakika haberine göre KARABÜK'te, husumetli olan iki grup arasında çıkan kavgada rastgele ateş açılması sonucu, olay yerinden geçen 3 kişi yaralandı.

KARABÜK'te, husumetli olan iki grup arasında çıkan kavgada rastgele ateş açılması sonucu, olay yerinden geçen 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki çay ocağının önünde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Caddedeki dükkana girdikten sonra bulduğu bıçakla kendini savunmak isteyen kişiye, karşı gruptan tabanca ve pompalı tüfekle ateş açıldı. Kavga edenlerin rastgele ateş açması sonucu olay yerinden geçen Afgan uyruklu Qudratullah B., Şaban T. ve Mücahit Ç. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Sağlık görevlilerince, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüpheli Y.T. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA