Son dakika! İki aracın çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde öldü
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Son dakika! İki aracın çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde öldü

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü karşı yola fırlayıp başka bir otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Son dakika! İki aracın çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde öldü
30.08.2020 01:54 | Son Güncelleme: 30.08.2020 02:06

Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü karşı yola fırlayıp başka bir otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi. Kazada her iki otomobilin sürücüsü de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesi arasında yaşandı. İddiaya göre Bekir Kılıç'ın (26) kullandığı motosiklet, Gökhan A.'nın kullandığı 34 KU 9516 plakalı Audi marka otomobille çarpıştı. Otomobil yoldan çıkarak takla atarken motosiklet ise sürücüsüyle birlikte karşı yola fırladı.

Karşı yoldan gelen aracın altında kaldı

Karşı yoldan gelen Ahmet K.'nın kullandığı 63 HH 318 plakalı Renault marka otomobille de çarpışan motosiklet sürücüsü Bekir Kılıç ve her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Bekir Kılıç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası yol uzun süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılması sonrası yol yeniden trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

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