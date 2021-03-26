Son dakika... IKBY Kovid-19'la mücadele kapsamında 43 bin 800 doz AstraZeneca aşısını teslim aldı

Son dakika haberler: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği program kapsamında gönderilen 43 bin 800 doz AstraZeneca aşısının teslim alındığını duyurdu.