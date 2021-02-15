Son dakika... IKBY'deki Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki ABD askeri üssünün olduğu bölgeye füzeli saldırı düzenlendiği açıklandı.

Söz konusu füzelerden bazıları kent merkezindeki çeşitli yerleşim yerlerine isabet etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. IKBY İçişleri Tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu akşam saat 21: 30 civarında Erbil'e bir kaç füzenin düştü. Vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını istiyoruz. Erbil Uluslararası Havalimanı'na üç füze fırlatıldı.İki füze havalimanı yakınlarına isabet etti. Bir füze ise daha uzağa düştü" ifadelerine yer verildi. Yerel medya ise Erbil'deki Naz City, Veziran ve Bahtiyari Mahallesi, Hayvan Pazarı ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarına 8 füze düştüğünü aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı