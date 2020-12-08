Son dakika... IKBY'deki protestolarda ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Son dakika... IKBY'deki protestolarda ölü sayısı 2'ye yükseldi

08.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:46
Son dakika... IKBY'deki protestolarda ölü sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika 3. sayfa haberi: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde ekonomik krize yönelik protestolarda meydana gelen şiddet olayları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2, yaralıların sayısı ise 8 olarak açıklandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde ekonomik krize yönelik protestolarda meydana gelen şiddet olayları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2, yaralıların sayısı ise 8 olarak açıklandı. İktidardaki partilerin durumu değerlendirmek için bugün toplantı yapmaları bekleniyor.

Irak'ta Bağdat yönetimi ile petrol geliri paylaşımı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle maaşları geciken IKBY memurları, Süleymaniye kentinde dün sokağa dökülmüştü. Kente bağlı Seyit Sadık ilçesinde ve Çemçemal, Kelar ve Kifri kentlerinde memurlar, kaymakamlık ve siyasi parti binalarını basarak ateşe vermişti. Protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 16 yaşındaki bir protestocu hayatını kaybederken, 1'i güvenlik mensubu olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı. Yaşanan şiddet olayları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 2, yaralıların sayısı ise 8 olarak açıklandı.

İktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Değişim Hareketi (Goran), Kürdistan İslami Partisi ve İslami Cemaati partileri ortak toplantı düzenleyeceklerini açıkladı. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda; protestolar, Bağdat ile Erbil arasındaki anlaşmazlıklar ve ödenmeyen memur maaşları konularının masaya yatırılması bekleniyor.

Öte yandan protestolarla ilgili açıklama yapan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, vatandaşların ekmeğini bazı taraflara kişisel çıkar sağlamak için kullanması konusunda uyarıda bulundu. Barzani konuya ilişkin açıklamasında, IKBY'deki zor şartların iradesi dışında olduğunu belirterek, IKBY'nin ve Irak'ın maruz kaldığı ekonomik krizi atlatmak için hükümetinin yoğun çabalar sarf ettiğini söyledi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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