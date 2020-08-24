Son Dakika: IKBY'de protesto gösterileri
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Son Dakika: IKBY'de protesto gösterileri

Son dakika 3. sayfa haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) memurların maaşlarının gecikmesi ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bazı kentlerde protesto gösterisi düzenlendi.

Son Dakika: IKBY'de protesto gösterileri
24.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:59

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) memurların maaşlarının gecikmesi ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bazı kentlerde protesto gösterisi düzenlendi.

IKBY'nin Halepçe ve Süleymaniye iline bağlı Kelar, Çemçemal ve Raniye kentlerinde Bağdat ile yaşanan sorunlar nedeniyle memurların maaşlarına yapılan kesitini ve ekonomik kriz protesto edildi. Halepçe kentindeki protestolarda Mesut Barzani'nin başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) binası ve Trafik Polisi Müdürlüğü binası da ateşe verildi. Halepçe Trafik Müdürü Albay Hasan Abdullah meydana gelen zararın yaklaşık 30 milyon Irak dinarı civarında olduğunu söyledi.

Protestoların yaşandığı Kelar ilçesinde ise protestocular kaymakamlık binasını taşladı. Binaya girmeye çalışan protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 14 polis yaralandı. Protestocuları dağıtmak için polis gaz bombası kullandı. Protestocuların belediye ve halka ilişkiler binasının ateşe vermesi ardından açıklama yapan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, protesto gösterisinin meşru bir hak olduğunu ancak kamu ve özel binalarının yıkmak ve yakmak bir cinayet olduğunu söyledi. Kamu ve özel mallara zarar verenlere gereken cezayı vereceklerini belirten Barzani Halepçe valisi ile yaptığı telefon görüşmesinde gelişmeleri ele aldı.

Bağdat ile Erbil arasında 2014 yılından bu yana yaşana sorunlar nedeniyle IKBY memurlarının maaşları düzgün bir şekilde ödenmiyor. - ERBİL

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Kaynak: İHA

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