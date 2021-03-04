Son dakika! IKBY'de ilk Kovid-19 aşısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! IKBY'de ilk Kovid-19 aşısı yapıldı

04.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:31
Son dakika! IKBY'de ilk Kovid-19 aşısı yapıldı

Gelen son dakika haberine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Çinli ilaç firması Sinopharm'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını uygulamaya başladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Çinli ilaç firması Sinopharm'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını uygulamaya başladı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sinopharm aşısı, ilk olarak Erbil kentinde yoğun bakım ünitesinde çalışan 20 sağlık personeline yapıldı.

Irak Sağlık Bakanlığı da Çinli ilaç firması Sinopharm'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının ülkede uygulanmaya başlandığını duyurmuştu.

Çin hükümetinin Irak'a hediye ettiği Kovid-19 aşıları 2 Mart'ta Bağdat ve Erbil'e ulaşmıştı. Aşıları taşıyan uçakta 50 bin doz Sinopharm aşısı bulunduğu aktarılmıştı.

Irak Haber Ajansına göre, Sağlık Bakanlığı, Çin'den 2 milyon doz Sinopharm aşısı almak için anlaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cansu Dere Hande Soral Sedat Kapurtu
Spor Can Bartu Caner Erkin Fatih Terim Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! IKBY'de ilk Kovid-19 aşısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 15:37:25. #1.16#
title