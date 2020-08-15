Son Dakika | IKBY'de bir haftada 100'den fazla kişi korona virüsten öldü
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Son Dakika | IKBY'de bir haftada 100'den fazla kişi korona virüsten öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bir haftada 100'den fazla kişinin yeni tip korona virüsten (Covid-19) öldüğü bildirildi.

Son Dakika | IKBY'de bir haftada 100'den fazla kişi korona virüsten öldü
15.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:36

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bir haftada 100'den fazla kişinin yeni tip korona virüsten (Covid-19) öldüğü bildirildi.

IKBY Sağlık Bakanlığı yayınladığı yazılı açıklamada, 7-14 Ağustos tarihleri arasında 101 kişinin yeni tip korona virüsten öldüğü duyuruldu. Açıklamada Erbil'de 65, Süleymaniye'de 29, Duhok'ta 3 ve Halepçe'de 4 kişi olmak üzere toplam 101 kişinin öldüğü aktarıldı. Bakanlık dün 667 vakanın tespit edildiğini ve 13 kişinin de virüsten öldüğünü belirtti.

IKBY Sağlık Bakanlığı verilerine göre IKBY'da Mart ayından bu yana teşhis edilen vaka sayısı 20 bin 2 ölenlerin sayısı ise 712, virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı da 11 bin 28 kişi olarak kayıtlara geçti. - ERBİL

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Kaynak: İHA

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