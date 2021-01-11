Son dakika: IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani Kovid-19'a yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani Kovid-19'a yakalandı

11.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:48
Son dakika: IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani Kovid-19'a yakalandı

Son dakika haberleri... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Talabani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Bir müddet dinlenmesi gerektiğini kaydeden IKBY Başbakan Yardımcısı, "Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Lütfen kendinizi korumayı unutmayın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West Bülent Ersoy Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani Kovid-19'a yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 11:51:00. #1.15#
title