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Son Dakika | İkamet yangınında sabotaj şüphesi

Son dakika haberleri... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Son Dakika | İkamet yangınında sabotaj şüphesi
24.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:52

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili komşuların şikayeti üzerine adli soruşturma başlatıldı.

Yangın, Kepez Mahallesi Dağevleri mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Hatice Akdağ'a ait dairede geceleyen henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hatice Akdağ'ın oğlu Adem Akdağ'ın ikamet ettiği evde başlayan yangını fark eden komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Binada ki diğer dairelerin sakinleri yangının bilinçli olarak çıkarılmış olabileceğini iddia ederek Adem Akdağ'ın ayrı yaşadığı eşinden şikayetçi oldu.

Savcılık çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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