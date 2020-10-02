Son dakika: İhtiyaç sahibi öğrencilere 100'er TL burs verilecek
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Son dakika: İhtiyaç sahibi öğrencilere 100'er TL burs verilecek

02.10.2020 14:33 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:33
Son dakika: İhtiyaç sahibi öğrencilere 100'er TL burs verilecek

Son dakika haber: Afyonkarahisar Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik geleneksel hale getirdiği eğitim bursları, bu yılda devam edecek.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik geleneksel hale getirdiği eğitim bursları, bu yılda devam edecek. Yardım almaya hak kazanan öğrencilere 100'er TL burs verilecek.

Sosyal belediyecilik alanında büyük hizmetlere imza atan Afyonkarahisar Belediyesi, geleceğin teminatı olan öğrencilere eğitim desteğini vermeye devam ediyor. Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi olan öğrencilere 2020-2021 eğitim öğretim yılında verilecek eğitim yardımı miktarı Belediye Meclisi kararıyla belirlendi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan eğitim bursundan ihtiyaç sahibi olmak şartıyla öksüz, yetim, şehit ve gazi çocuğu, kendisi yüzde 40 ve üzeri engelli olan öğrenciler, anne ve babası resmi ayrı olup ihtiyaç sahibi olan öğrenciler ile diğer ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 100 lira burs verilecek.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek çocukların eğitim hayatına bir nebze olsun katkıda bulunmanın mutluluğu içinde olduklarını dile getirerek yapılan bu katkının başarı olarak döneceğine inandığını söyledi.

Öte yandan, başvuruların 5 Ekim Pazartesi günü başlayacağı ve 23 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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