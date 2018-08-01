İhracat Temmuz'da Yüzde 11,8 Arttı

Temmuz ayı ihracat rakamları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından Ankara'da açıklandı. Buna göre, Temmuz ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 106 milyon dolar oldu. Bu sayede 2018 yılı Temmuz ayı, bugüne kadar en çok ihracat gerçekleştirilen Temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

12 AYLIK İHRACAT 163,3 MİLYAR DOLAR OLDU