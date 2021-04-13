Son dakika: İhbarın ardından yaşamına son verdi
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Son dakika: İhbarın ardından yaşamına son verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: İhbarın ardından yaşamına son verdi

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da bir kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp intihar edeceğini yönündeki ihbarının ardından 30 metrelik terastan atlayarak, yaşamına son verdi.

Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, '30 saniyen var, sonrasına karışmam' diye mesaj attı
Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, "30 saniyen var, sonrasına karışmam" diye mesaj attı

Antalya'da bir kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp intihar edeceğini yönündeki ihbarının ardından 30 metrelik terastan atlayarak, yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki seyir terası yakınında meydana geldi. 63 yaşındaki Yusuf G., iddiaya göre bir süre alkol aldıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak intihar edeceğini söyledi ve sonra kendini boşluğa bıraktı. Bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri Yusuf G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yusuf G.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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