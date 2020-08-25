Son Dakika: İhaleyle ava çıkarılan 7 geyik mahkeme kararıyla kurtarıldı
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Son Dakika: İhaleyle ava çıkarılan 7 geyik mahkeme kararıyla kurtarıldı

Son dakika haberi: İhaleyle ava çıkarılan 7 geyik mahkeme kararıyla kurtarıldı Bursalı avukat geyiklerin hayatta kalmasını sağladı 7 kızıl geyik, avlanmak için çıkarılan ihalenin iptaliyle hayata tutundu Bursalı avukat, Kastamonu'da geyik avcı için açılan ihale hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı aldırttı.

25.08.2020 09:48 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:55

İhaleyle ava çıkarılan 7 geyik mahkeme kararıyla kurtarıldı

Bursalı avukat geyiklerin hayatta kalmasını sağladı

7 kızıl geyik, avlanmak için çıkarılan ihalenin iptaliyle hayata tutundu

BURSA - Bursalı avukat, Kastamonu'da geyik avcı için açılan ihale hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı aldırttı.

Daha önce 2 kızıl geyiğin vurulması için açılan ihaleyi durduran Bursalı Avukat, bu kez de Kastamonu'da 7 geyiğin imdadına yetişti. Tarım ve orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü, kızıl geyiğin avlanması için ihale açtı. Vurulacak her bir geyik için 8 bin 500 ile 11 bin 500 lira arasında fiyat biçilirken, ihalenin maksadının, geyiklerin neslini muayyen bir seviyede tutarak av turizmini geliştirmek olduğu açıklandı.

İhaleden haber alan Bursalı Avukat Suna Soydaş Fırat, "Bu bir vahşet" diyerek hemen harekete geçti. Her canlının yaşaması gerektiğini belirten Soydaş Fırat, bütün işini gücünü bırakıp zamanını geyikleri kurtarmaya adadı. Verdiği mücadele sonunda Fırat, Kastamonu İdare Mahkemesi'nde açtığı ihalenin iptali davasında 'yürütmeyi durdurma' kararı aldı.

Hayvan haklarını savunan bir hukukçu olarak geyiklerin öldürülmesine kayıtsız kalamayacağını belirten Soydaş Fırat, "Geçen sene de Bursa'da yapılacak kızıl geyik ihalesini bu şekilde durdurtmuştum. Hayvanların av turizmini canlandırmak için bu şekilde katledilmesine gönlüm razı değil. Buna sessiz kalamam. İnsani vazifemi yaptığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medya klavyesini değil, hukuk klavyesini kullandım"

Hayvan hakları için mücadeleyi hiç bir zaman bırakmayacaklarını belirten Soydaş Fırat, "Sosyal medyada biz eleştirilerimizi yapıyoruz. Ama hukukçu olarak da bir şeyler yapmak gerekiyor. Sosyal medya klavyesini değil, hukuk klavyesini kullandım. Bursa'daki ihaleyi durdurma kararı almıştık. Kastamonu da bununla ilgili bir girişim olmadığını görünce hemen harekete geçtim. Onun için de yürütmeyi durdurma kararı aldık. 7 geyiğimizin hayatını kurtardık" dedi.

Taleplerinin hayvan hakları konusunda bir an evvel kanun çıkarılması olduğunu dile getiren Fırat, "Tarım Orman Bakanlığı maalesef bir genelge yayımladı. Bu genelgeyle binlerce hayvanın avlanmasına yol açıldı. Hepsi için ayrı ayrı dava açmak bizleri yoruyor. Ama mücadelemiz sürecek" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: İhaleyle ava çıkarılan 7 geyik mahkeme kararıyla kurtarıldı

Kaynak: İHA

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