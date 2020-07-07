Son dakika! (İHA) HDP önünde evat nöbeti tutan bir aile daha çocuğuna kavuştu. Son dakika 3. sayfa haberine göre (İHA) HDP önünde evat nöbeti tutan bir aile daha çocuğuna kavuştu.

DİYARBAKIR -(İHA) HDP önünde evat nöbeti tutan bir aile daha çocuğuna kavuştu. Yaklaşık sekiz ay önce teröristler tarafından kaçırıla Ramazan Ertaş güvenlik güçlerine teslim oldu. Ramazan Ertaş ile birlikte 14 aile evladına kavuşmuş oldu. - DİYARBAKIR Kaynak: İHA