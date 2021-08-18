Son Dakika | Iğdırlılar Kerbela şehitleri anısına "kan bağışı" yaptı

Son dakika haber: Iğdır'da Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının Kerbela'da şehit edilmesi dolasıyla düzenlenen anma programına katılan vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

Iğdır'da Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının Kerbela'da şehit edilmesi dolasıyla düzenlenen anma programına katılan vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

Kent merkezinde düzenlenen anma programının ardından buradaki Türk Kızılay'ın kurduğu çadıra giden çok sayıda vatandaş, kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kan bağışçılarından Yeter Durdu, AA muhabirine, yapılan anma merasimiyle İmam Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin yasını tuttuklarını söyledi.

Şehitlere rahmet dileyen Durdu, "İmam Hüseyin ve Kerbela şehitleri için birçok anma etkinlikleri yapıyoruz. Bugün ihsan veriyoruz, şehitlerimiz için dualar ediyoruz. İmam Hüseyin yolunda giden bizler bugün de onun için kan akıtmıyoruz, kan bağışlayarak hastalara şifa olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu yaptığımız hayırlar, dualar kabul görür." dedi.

Vatandaşlardan Aytekin Akbağ da kan vermenin herkesin insani görevi olduğunu anlattı.

Bu özel günde kan vermenin önemli olduğunu ifade eden Akbağ, "Hazreti Hüseyin nasıl ki şehit olarak kanıyla İslamiyet'i kurtardıysa, biz de kanımızı aktırarak değil de kan vererek bir insanın hayatını kurtarabiliriz. Bu nedenle biz de yaşatmak için kan bağışında bulunuyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılay, gün boyunca aynı noktada vatandaşlardan kan bağışı almaya devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer