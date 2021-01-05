Son dakika! Iğdırlı gençler "evde kalanları" çevrimiçi konserlerle eğlendiriyor
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Son dakika! Iğdırlı gençler "evde kalanları" çevrimiçi konserlerle eğlendiriyor

05.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:13
Son dakika! Iğdırlı gençler

Gelen son dakika haberine göre Iğdır'da bir grup gönüllü genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında çevrimiçi konserler vererek evde kalan vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

Iğdır'da bir grup gönüllü genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında çevrimiçi konserler vererek evde kalan vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

Kentteki Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren gönüllü gençler, kısıtlama saatlerinde evde kalan vatandaşların güzel zaman geçirmesini sağlamak ve moral vermek için çalışma başlattı.

Merkezdeki bir odaya kurdukları müzik aletleriyle konser programı hazırlayan gençler, bu eğlenceli müzik dinletisini sosyal medya üzerinden yayınlayarak vatandaşların evlerine çevrimiçi konuk oluyor.

Kentteki vatandaşlar ilgiyle takip ediyor

Genç gönüllülerin konseri, kentteki vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Gençlik merkezinin müdürü Ahmet Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklmada, konserlerin gönüllüler tarafından verildiğini ve çok ilgi gördüğünü söyledi.

Konserlerin kuruma ait sosyal medya hesaplarından canlı olarak aktarıldığını ifade eden Karaca, "Pandemi kısıtlamalarında evde kalan vatandaşlarımız için neler yapabiliriz, diye bir planlama yaptık. Sosyal medya üzerinden canlı müzik yaparak bir şölen yapma kararı aldık. Müzik kulübü eğitmenlerimizle canlı müzik şöleni yapma kararı herkesin hoşuna gitti." dedi.

Karaca, salgın tedbirlerinin uygulandığı ilk anlardan itibaren merkez olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, bu süreçte evde kalan vatandaşları da unutmadıklarını dile getirdi.

Geçmişte sokakları dolaşarak müzik şenlikleri yaptıklarını hatırlatan Karaca, "Havaların soğumasıyla vatandaşlar dışarı çıkamadıklarından böyle bir etkinlik sunmaya karar verdik. Geri dönüşler çok olumlu, herkes çok memnun kaldı." ifadelerini kullandı.

"Eğer insanlara bir şeyler katabiliyorsak mutluyuz"

Grubun solistlerinden Sönmez Işık ise ekip halinde düzenledikleri konserleri düzenli olarak sürdüreceklerini anlattı.

Evde kalan vatandaşları bir nebze de olsa mutlu etmeyi amaçladıklarını aktaran Sönmez, şöyle konuştu:

"Ülkemizin de içinden geçtiği bu zor süreçlerde evde kalan vatandaşlarımız için farklılık oluyor. Eğer insanlara bir şeyler katabiliyorsak mutluyuz. Bundan öncesinde de yine bu sürece girdiğimiz zaman, sokakları gezerek böyle bir hizmet sunmuştuk. Süreç tekrarlanınca, daha farklı ne yapabiliriz, diye düşündük. Gönüllüler olarak insanlara bir şeyler katmak adına böyle bir çalışma yaptık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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