Son dakika... IĞDIR-NAHÇIVAN KARAYOLU, AĞRI DAĞI'NDAN GELEN SEL SULARIYLA KAPANDI
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Son dakika... IĞDIR-NAHÇIVAN KARAYOLU, AĞRI DAĞI'NDAN GELEN SEL SULARIYLA KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Iğdır-Nahçıvan Karayolu, Ağrı Dağı'ndan gelen sel sularıyla kapandı (4)SAAT 02.00'DE YOL AÇILDIAğrı Dağı'ndan gelen sel suları nedeniyle Iğdır-Nahçivan yolunda çok sayıda araç çamura saplandı.

Iğdır-Nahçıvan Karayolu, Ağrı Dağı'ndan gelen sel sularıyla kapandı (4)

SAAT 02.00'DE YOL AÇILDI

Ağrı Dağı'ndan gelen sel suları nedeniyle Iğdır-Nahçivan yolunda çok sayıda araç çamura saplandı. Tonlarca çamur ve kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapanan yolda temizlik çalışmaları gece boyunca sürdü. Karayolları Iğdır 184'üncü Şube Şefliğinin iş makineleriyle yaptığı çalışmalar sonucu ulaşım, saat 02.00'den itibaren sağlanmaya başladı. Yolu ulaşıma açan ekipler, sabaha kadar yol üzerine biriken çamur ve taş yığınlarını temizledi.

Bu arada karayolları ekipleri, olası bir sel halinde yolun etkilenmemesi için kenarlara set yapmaya başladı.

Son dakika... IĞDIR-NAHÇIVAN KARAYOLU, AĞRI DAĞI'NDAN GELEN SEL SULARIYLA KAPANDI
Son dakika... IĞDIR-NAHÇIVAN KARAYOLU, AĞRI DAĞI'NDAN GELEN SEL SULARIYLA KAPANDI
Son dakika... IĞDIR-NAHÇIVAN KARAYOLU, AĞRI DAĞI'NDAN GELEN SEL SULARIYLA KAPANDI
Son dakika... IĞDIR-NAHÇIVAN KARAYOLU, AĞRI DAĞI'NDAN GELEN SEL SULARIYLA KAPANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika... IĞDIR-NAHÇIVAN KARAYOLU, AĞRI DAĞI'NDAN GELEN SEL SULARIYLA KAPANDI - Haberler
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