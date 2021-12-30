Son dakika! Iğdır'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Iğdır'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

Son dakika! Iğdır'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Iğdır'daki operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'daki operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 6-26 Aralık'ta kentteki farklı adreslerde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda esrar, eroin ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi, 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden 5'i, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Sarallar'a 'Tırpan' darbesi! Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı

Sarallar'a "Tırpan" darbesi! Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı

 Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan yeni yıl öncesi kredi ve burs müjdesi

Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan yeni yıl öncesi kredi ve burs müjdesi

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title