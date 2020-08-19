Son Dakika | Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1511 sikke ele geçirildi
Son dakika haberleri... Iğdır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1511 sikke ele geçirildi.
19.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:29
Iğdır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1511 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik başlatılan çalışmalarda suça karıştıkları belirtilen bazı şüpheliler takibe alındı.
Ekiplerce bu çerçevede Tuzluca ilçesine bağlı Gaziler köyünde takip edilen bir araç, durdurularak arandı. Aramada, tarihi eser niteliğindeki 1511 sikke ele geçirildi.
Sikkelere el koyan jandarma, araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı.
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Kaynak: AA