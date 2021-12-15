Son Dakika | Iğdır'da kumar operasyonunda 15 kişi yakalandı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da düzenlenen kumar operasyonunda 15 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentteki 3 iş yerinde kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, iş yerlerine düzenledikleri eşzamanlı operasyonlarda kumar oynayan 15 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilere 20 bin 40 lira para cezası kesildi.

Öte yandan, bu kişilere kumar oynattıkları belirlenen 3 iş yeri sahibi hakkında da işlem başlatıldı.

Operasyonlar esnasında ele geçirilen ve kumar maksadıyla kullanılan 5 bin 320 lira paraya da el konuldu.

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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