Son Dakika | Iğdır'da kumar operasyonunda 15 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Iğdır'da kumar operasyonunda 15 kişi yakalandı

Son Dakika | Iğdır'da kumar operasyonunda 15 kişi yakalandı
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Iğdır'da düzenlenen kumar operasyonunda 15 kişi yakalandı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da düzenlenen kumar operasyonunda 15 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentteki 3 iş yerinde kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, iş yerlerine düzenledikleri eşzamanlı operasyonlarda kumar oynayan 15 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilere 20 bin 40 lira para cezası kesildi.

Öte yandan, bu kişilere kumar oynattıkları belirlenen 3 iş yeri sahibi hakkında da işlem başlatıldı.

Operasyonlar esnasında ele geçirilen ve kumar maksadıyla kullanılan 5 bin 320 lira paraya da el konuldu.

3 ülkeye sınırı olan ilimizde leopar görüldü

3 ülkeye sınırı olan ilimizde leopar görüldü

 Son dakika! Sınıf öğretmeni 9 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltında

Son dakika! Sınıf öğretmeni 9 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltında

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title