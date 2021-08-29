Son dakika! Iğdır'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika! Iğdır'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika! Iğdır'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre IĞDIR'da karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün ani manevra yaptığı kamyonet karşı şeride geçerek, devrildi.

IĞDIR'da karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün ani manevra yaptığı kamyonet karşı şeride geçerek, devrildi. Bu sırada yoldan geçen başka bir kamyonetin devrilen araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Iğdır'a bağlı Küllük köyü yakınlarında meydana geldi. Tuzluca ilçesi istikametine giden Burhan Atlas (51) yönetimindeki 76 AU 378 plakalı kamyonet, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapmasıyla kontrolden çıktı. Kamyonet karşı şeride geçerek devrildi. Bu sırada karşı yönden gelen Mehmet Çekim yönetimindeki 35 KZP 58 plakalı kamyonet, yola devrilen araca çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Burhan Atla olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü Mehmet Çekim yaralandı. Araçta sıkışan Mehmet Çekim, olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.


Son dakika! Iğdır'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika! Iğdır'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika! Iğdır'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın

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