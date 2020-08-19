Son Dakika | Iğdır'da kaçak cep telefonu ele geçirildi Son dakika 3. sayfa haberi: Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında 21 adet cep telefonu ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında 21 adet cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında Doğubayazıt istikametinden gelen bir araçta yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 42 bin TL olan 21 adet farklı markalarda kaçak akıllı cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı. - IĞDIR

Kaynak: İHA