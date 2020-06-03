Son Dakika | Iğdır'da ilk uçuş 4 Haziranda başlıyor
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Son Dakika | Iğdır'da ilk uçuş 4 Haziranda başlıyor

Son dakika habere göre Iğdır'da Korona virüs tedbirleri kapsamında askıya alınan uçuşlar, 4 Haziranda yeniden başlıyor.

Son Dakika | Iğdır'da ilk uçuş 4 Haziranda başlıyor
03.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:30

Iğdır'da Korona virüs tedbirleri kapsamında askıya alınan uçuşlar, 4 Haziranda yeniden başlıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında askıya alınan uçuşlar, seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte yeniden başladı. Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında İstanbul-Iğdır ve Iğdır-İstanbul istikametlerine olmak üzere Uçuşlar 4 Haziran'da yeniden başlıyor.? Bilet almak isteyen vatandaşların Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodunu aldıktan sonra biletlerini alabileceği belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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