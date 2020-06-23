Son dakika! Iğdır'da güvenlik duvarları kaldırıldı
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Son dakika! Iğdır'da güvenlik duvarları kaldırıldı

Son dakika güncel haberi: Iğdır'da terör saldırılarına karşı emniyet tedbirleri kapsamında kurulan betondan güvenlik duvarları kaldırıldı.

Son dakika! Iğdır'da güvenlik duvarları kaldırıldı
23.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:17

Iğdır'da terör saldırılarına karşı emniyet tedbirleri kapsamında kurulan betondan güvenlik duvarları kaldırıldı.

Barış sürecinin sona ermesinin ardından, güvenlik tedbirleri kapsamında kurulan beton güvenlik duvarlarının kaldırılma işlemine başlandı. Iğdır merkezde bulunan Karakol, Jandarma, polis merkezleri ve uygulama noktaları önüne kurulan güvenlik duvarları kaldırıldı. İş makinelerinin yardımı ile bulundukları yerden kaldırılan güvenlik duvarları Tır'lara yüklenerek götürüldü. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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