Son dakika... Iğdır'da bu yıl meydanlarda "aşura matemi" yapılmayacak
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Son dakika... Iğdır'da bu yıl meydanlarda "aşura matemi" yapılmayacak

Gelen son dakika haberlerine göre Iğdır'da bu yıl meydanlarda "aşura matemi" yapılmayacak Peygamber efendimizin torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da 72 yareniyle birlikte susuz bırakılarak şehit edilmesinin bu yıl dönümünde Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde meydanlarda matem anması yapılmayacak.

Son dakika... Iğdır'da bu yıl meydanlarda
21.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:42

Iğdır'da bu yıl meydanlarda "aşura matemi" yapılmayacak

IĞDIR - Peygamber efendimizin torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da 72 yareniyle birlikte susuz bırakılarak şehit edilmesinin bu yıl dönümünde Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde meydanlarda matem anması yapılmayacak.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 72 kişinin Yezid'in ordusu tarafından Kerbela Çölünde şehit edilişi nedeniyle yapılan anmalar bu yıl Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde meydanlarda yapılmayacak. 1381 yıldır düzenlenen anma merasimi kapsamında kent merkezinde belediye meydanında kurulan Aşura Çadırıda kurulmayacak. Şehrin her noktası Muharrem ayı ve aşura matemini anlatan bayrak, flama ve dini sembollerle süslenerek matem yaşatılıyor.

Her yıl düzenlenen anma merasimlerinin bu yıl Kovid-19 önlemleri çerçevesinde meydanlarda topluca yapılmayacağını belirten Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği, yaptığı yazılı açıklamada, "Matem ayı olan Muharrem ayının gelmesi, şüphesiz hepimizin mektebi hassasiyetlerimizin doruk noktasına ulaştığı bir zaman dilimidir. Kerbela, Aşure ve İmam Hüseyin kavramlarının gönlümüzdeki müstesna yerinin yanı sıra şu birkaç aydır bütün dünyayı küresel çapta etkileyen salgının pençesi altında bütün tedbirlere rağmen inleyen insanlık ve ilimizde neler yapabiliriz diye çalışma yaptık." İfadelerine yer verdi.

Koronavirüs salgınının önüne geçilmesi için bazı kararların alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Salgının bir nebze de olsa üstesinden gelebilmek ve insanlarımızı bu potansiyel tehlikeden koruyabilmek için yapılan değerlendirmeler neticesinde şu kararlar alınmıştır. Şehrin uygun her noktası bayrak, flama ve dini sembollerimizle süslenerek matem yaşatılacak. Aşure ve Tasua törenleri meydanda yapılmayacak, ihsan yemekleri verilmeyecek. Her caminin kendi cemaati, cami hocası önderliğinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyacak. Bu kararlar alınırken en büyük referanslarımız müctehidlerimiz ve sağlık kuruluşlarının tavsiyeleri olmuştur."

Her yıl meydanlarda Muharrem ayı ve aşura mateminin yapıldığını bu yıl ise yapılmayacağını belirten H. Hamza Zorman isimli vatandaş, "Koronadan önce her yıl Muharrem ayında matem anmasını meydanlarda yapıyorduk. Bu yıl Koronadan dolayı yapamadık. Evlerimizde yasımızı tutup peygamberlere duamızı yapacağız" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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