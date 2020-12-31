Son dakika... Iğdır Askerlik Şubesindeki çatı yangını hasara yol açtı
31.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:00
Son dakika haberlerine göre Iğdır Askerlik Şubesi çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Iğdır Askerlik Şubesi çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Şubenin baca kısmından kaynaklandığı düşünülen çatı yangınını fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle şubenin çatısında hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer