Son dakika: İGA insan kaynakları uygulamaları, Brandon Hall Group'tan 8 mükemmellik ödülü kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: İGA insan kaynakları uygulamaları, Brandon Hall Group'tan 8 mükemmellik ödülü kazandı

Son dakika: İGA insan kaynakları uygulamaları, Brandon Hall Group'tan 8 mükemmellik ödülü kazandı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA, "2021 Brandon Hall Group Human Capital Management (HCM) Mükemmellik Ödülleri"nde, 6 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 8 mükemmellik ödülüne layık görüldü.

İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA, "2021 Brandon Hall Group Human Capital Management (HCM) Mükemmellik Ödülleri"nde, 6 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 8 mükemmellik ödülüne layık görüldü.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, kurumsal firmalara eğitim teknolojileri konusunda danışmanlık hizmeti veren, dünyada yaklaşık 10 bin müşterisinin eğitim ve gelişim stratejilerini yönlendiren grup, insan kaynakları alanındaki en saygın küresel değerlendirmelerinden HCM Mükemmellik Ödülleri'ni açıkladı.

Brandon Hall Group analistleri, yönetim ekibi ile alanının önde gelen uzmanlardan oluşan uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda İGA, "Eğitim Gelişim" ve "Yetenek Yönetimi" başlıklarında 6'sı altın, 1'i gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplam 8 mükemmellik ödülü almaya hak kazanarak, büyük bir başarıya imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Nihat Çukurkaya, genç bir şirket olarak havacılık sektöründe aldıkları ödüllere insan kaynakları alanında yenilerini eklemenin gurur verici olduğunu belirtti.

Çukurkaya, bu ödüllerin İK süreçleri, projeleri ve uygulamalarının uluslararası standartlarda olduğunun birer kanıtı olduğunu kaydederek, "İstanbul Havalimanı önümüzdeki dönem yeni projeleri ile gelişimi sürdürülebilir kılmaya ve sektöründe çıta koyucu olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

???????Brandon Hall Group'tan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan HCM Mükemmellik Konferansı'nda, 1-3 Şubat'ta düzenlenecek özel törenle ödüller sahiplerine verilecek.

Son dakika: İGA insan kaynakları uygulamaları, Brandon Hall Group'tan 8 mükemmellik ödülü kazandı
Son dakika: İGA insan kaynakları uygulamaları, Brandon Hall Group'tan 8 mükemmellik ödülü kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Alişan Ebru Şallı Burak Özçivit Kaan Yıldırım
Spor Marcao Ali Koç Mesut Özil Arda Güler Arda Turan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika: İGA insan kaynakları uygulamaları, Brandon Hall Group'tan 8 mükemmellik ödülü kazandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 15:20:54. #1.16#

title