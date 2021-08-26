Son dakika: İGA insan kaynakları uygulamaları, Brandon Hall Group'tan 8 mükemmellik ödülü kazandı

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA, "2021 Brandon Hall Group Human Capital Management (HCM) Mükemmellik Ödülleri"nde, 6 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 8 mükemmellik ödülüne layık görüldü.

İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA, "2021 Brandon Hall Group Human Capital Management (HCM) Mükemmellik Ödülleri"nde, 6 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 8 mükemmellik ödülüne layık görüldü.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, kurumsal firmalara eğitim teknolojileri konusunda danışmanlık hizmeti veren, dünyada yaklaşık 10 bin müşterisinin eğitim ve gelişim stratejilerini yönlendiren grup, insan kaynakları alanındaki en saygın küresel değerlendirmelerinden HCM Mükemmellik Ödülleri'ni açıkladı.

Brandon Hall Group analistleri, yönetim ekibi ile alanının önde gelen uzmanlardan oluşan uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda İGA, "Eğitim Gelişim" ve "Yetenek Yönetimi" başlıklarında 6'sı altın, 1'i gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplam 8 mükemmellik ödülü almaya hak kazanarak, büyük bir başarıya imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Nihat Çukurkaya, genç bir şirket olarak havacılık sektöründe aldıkları ödüllere insan kaynakları alanında yenilerini eklemenin gurur verici olduğunu belirtti.

Çukurkaya, bu ödüllerin İK süreçleri, projeleri ve uygulamalarının uluslararası standartlarda olduğunun birer kanıtı olduğunu kaydederek, "İstanbul Havalimanı önümüzdeki dönem yeni projeleri ile gelişimi sürdürülebilir kılmaya ve sektöründe çıta koyucu olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

???????Brandon Hall Group'tan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan HCM Mükemmellik Konferansı'nda, 1-3 Şubat'ta düzenlenecek özel törenle ödüller sahiplerine verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ