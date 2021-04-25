Son dakika! İftar sofrasındaki tartışmada kardeşini öldürdü
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Son dakika! İftar sofrasındaki tartışmada kardeşini öldürdü

Son dakika! İftar sofrasındaki tartışmada kardeşini öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ŞANLIURFA'da, bedensel engelli Emrah Baydilli (42), iftar sofrasında tartıştığı kardeşi Musa Baydili'yi (39) bıçaklayarak öldürdü.

ŞANLIURFA'da, bedensel engelli Emrah Baydilli (42), iftar sofrasında tartıştığı kardeşi Musa Baydili'yi (39) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam Eyyüpkent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iftar sofrasında iki kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada bedensel engelli olduğu öğrenilen Emrah Baydilli, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşi Musa'yı göğsünden yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Musa Baydilli için diğer aile fertleri,  polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla eve gelen ekipler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Musa Baydilli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emrah Baydilli, ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 


Son dakika! İftar sofrasındaki tartışmada kardeşini öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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