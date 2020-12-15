Son dakika... İESOB'dan kira ve nakit desteği açıklaması
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Son dakika... İESOB'dan kira ve nakit desteği açıklaması

15.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:26
Son dakika... İESOB'dan kira ve nakit desteği açıklaması

Son dakika haberleri... İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnafa kira ve nakit desteği paketinin başlangıç için olumlu bir adım olduğunu ifade etti.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnafa kira ve nakit desteği paketinin başlangıç için olumlu bir adım olduğunu ifade etti.

Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı destek paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakette emeğe geçenlere teşekkür eden Mutlu, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı esnafa kira ve nakit desteği paketini başlangıç için olumlu bir adım olarak görüyoruz. Aylık bin lira nakit hibe ve 750-500 liralık kira yardımları ayakta kalma mücadelesi veren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldıracaktır." ifadeleri kullandı.

İlave tedbirlere ve daha güçlü önlemlere de ihtiyaç duyulduğunu aktaran Mutlu, vadesi gelmiş borçların ve ödemelerin en az bir yıl süreyle ertelenmesi, küçük işletmelere 3 yıl vadeli, bir yıl geri ödemesiz, sıfır faizli kredilerin tahsis edilmesi, vergi ve SGK primlerinden muafiyet gibi konularda da düzenleme beklentisi içinde olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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