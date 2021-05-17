Son dakika: İESOB Başkanı Mutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteğin esnafa can suyu olacağını belirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: İESOB Başkanı Mutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteğin esnafa can suyu olacağını belirtti

Son dakika: İESOB Başkanı Mutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteğin esnafa can suyu olacağını belirtti
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğine ilişkin, "Burada desteğin küçük olması, büyük olması tartışılmamalı. Sıkıntılarımızı sonlandırmaz ama bir can suyu olur.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğine ilişkin, "Burada desteğin küçük olması, büyük olması tartışılmamalı. Sıkıntılarımızı sonlandırmaz ama bir can suyu olur." dedi.

Mutlu, AA muhabirine, salgın sürecinde esnafın zor günlerden geçtiğini söyledi.

Hükümetin önceden yaptığı destekleri anımsatan Mutlu, salgının devam etmesi nedeniyle yeni desteklere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Yeni açıklanan desteklerin bu manada çok anlamlı olduğunu belirten Mutlu, "Bu yapılan destekleri takdir etmemem mümkün değil. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Burada desteğin küçük olması, büyük olması tartışılmamalı. Sıkıntılarımızı sonlandırmaz ama bir can suyu olur." diye konuştu.

Mutlu, desteklerin yanından borçların ötelenmesini de talep olarak ilettiklerini kaydetti.

Erdoğan'ın açıklamasındaki "aşılanma faaliyetlerine hız vereceğiz" cümlesine dikkati çeken Mutlu, "Bu da çok önemli. Çünkü aşılanmanın artması bizim normale dönmemizin anahtarı olarak gözüküyor. Bu açıklama da bizleri son derece mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

Son Dakika: Çiftçilere ve çay üreticilerine Erdoğan'dan güzel haber! Ürünlerin alım fiyatına zam geldi
Son Dakika: Çiftçilere ve çay üreticilerine Erdoğan'dan güzel haber! Ürünlerin alım fiyatına zam geldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı! İşte 3 bin ve 5 bin lira destek alacak işletmeler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı! İşte 3 bin ve 5 bin lira destek alacak işletmeler
Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı müjdelerde! İşte tam kapanmadan olumsuz etkilenen esnafın talepleri
Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı müjdelerde! İşte tam kapanmadan olumsuz etkilenen esnafın talepleri

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Lale Karabıyık Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ben Affleck Cemal Hünal Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: İESOB Başkanı Mutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteğin esnafa can suyu olacağını belirtti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 21:23:56. #1.14#

title