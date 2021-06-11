Son dakika! IEA, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 5,4 milyon varil artacağını öngörüyor
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Son dakika! IEA, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 5,4 milyon varil artacağını öngörüyor

Son dakika! IEA, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 5,4 milyon varil artacağını öngörüyor
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Küresel petrol talebinin, bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 5,4 milyon varil (yüzde 6) artışla 96 milyon 400 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol talebinin, bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 5,4 milyon varil (yüzde 6) artışla 96 milyon 400 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) haziran ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebi gelecek yıl sonunda ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelere dönecek ve bu yıla göre günlük 3,1 milyon varil artacak.

Gelecek yıl için öngörülen artışın 1,3 milyon varillik kısmı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinden ve 1,8 milyon varillik kısmı ise OECD dışı ülkelerden gelecek. Söz konusu dönemde uçuşların tekrar başlamasıyla en fazla talep artışı günlük 1,5 milyon varille jet yakıtı ve kerosen talebinde yaşanırken, bunu günlük 660 bin varille benzin ve 520 bin varille dizel takip edecek.

Bu yıl ise dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi Hindistan'da Kovid-19 vaka sayılarının azalmaya başlaması ve OECD ülkelerinde tüketicilerin araç kullanımı ve uçak seyahatlerini artırmasıyla küresel petrol talebi daha istikrarlı seyrediyor.

Bu kapsamda, haziranda petrol talebinin geçen aya oranla günlük 2,5 milyon varil, bir önceki yıla göre ise günlük 7,4 milyon varillik bir artış göstermesi bekleniyor.

Küresel petrol talebinin ise bu yıl geçen yıla göre yaklaşık 5,4 milyon varil (yüzde 6) artışla günlük 96 milyon 400 bin varil seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Bu rakam bir önceki rapordaki tahminin yaklaşık 50 bin varil altında kalıyor.

Petrol talebinde bu yıl günlük 35 milyon 700 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 300 bin varille Amerika kıtası ve 13 milyon 700 bin varille Avrupa'nın izleyeceği tahmin ediliyor.

Küresel petrol arzı mayısta arttı

Rapora göre, küresel petrol üretimi, geçen ay bir önceki aya göre 970 bin varil artışla günlük 94 milyon 280 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise mayısta bir önceki aya göre yaklaşık 370 bin varil artışla 25 milyon 430 bin varile yükseldi.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 340 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 30 milyon 770 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde yaklaşık 510 bin varil artışla 63 milyon 510 bin varil oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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Son dakika! IEA, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 5,4 milyon varil artacağını öngörüyor - Haberler Ekonomi
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