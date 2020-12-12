Son dakika: İdlibli savaş mağdurları, "çamur" kentlerini yaşam alanına çevirmek için yardım bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: İdlibli savaş mağdurları, "çamur" kentlerini yaşam alanına çevirmek için yardım bekliyor

12.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:56

Son dakika gündem haberine göre Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları sonucunda Türkiye sınırına yakın arazilere sığınan İdlibliler, kışın çamur içinde kalan soğuk çadırlarında yaşayabilmek için uzanacak yardım elini bekliyor.

AHMET KARAAHMET - Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları sonucunda Türkiye sınırına yakın arazilere sığınan İdlibliler, kışın çamur içinde kalan soğuk çadırlarında yaşayabilmek için uzanacak yardım elini bekliyor.

İdlibli siviller, 9 yıldır Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun bombardımanına maruz kalıyor.

Evleri yıkılan, iş yerleri yerle bir olan anne-babalar, okulları, parkları enkaza dönen çocuklarıyla göç yoluna düşüyor.

Doğup büyüdükleri topraklarını terk etmekten başka seçenekleri kalmayan aileler, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla Türkiye sınırına doğru hareket ediyor.

İdlib'in kuzeyindeki arazilere varan ailelerin kimi, sivil toplum örgütlerinin sağladığı çadırlarda, kimi kendi imkanlarıyla kurdukları barınaklarda toplu halde yaşamaya başlıyor.

Altyapısız, rast gele vücut bulmuş yerleşkeler, özellikle kış koşullarına son derece dayanıksız. Yaz sıcağında kumaşları yıpranan çadırlar, ilk yağmurlarla su almaya başlıyor.

Çadırların çevresini çamur kaplarken, çıplak ayağına ya terlik ya plastik bot giymiş çocuklar, bata çıka oyun oynuyor.

En olumsuz koşullarda dahi hayatta kalmanın bir yolunu bulan ailelerin, çadırlar arasında büyüttüğü yeşillikler de dikkati çekiyor.

"Yağmur kuruyana kadar çadırda mahsur kalıyoruz"

Diya 9 kampına sığınan sivillerden Kasım Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'in güney kırsalında yer alan Kefer Rumah beldesinden yaklaşık 1,5 yıl önce göç ettiğini söyledi.

Yusuf, "İkamet ettiğimiz çadır kampında herhangi bir hizmet yok. Çadırlara su dağıtacak tankerlere, ambulansa ve okula gidecek çocuklara geçit yok." dedi.

"Yağmur kuruyana kadar çadırda mahsur kalıyoruz." diye konuşan Yusuf, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 4 aydır kimse yardım etmiyor. Sadece bir koli hijyen paketi geldi. Sobamız yok. Kömürümüz ve odunumuz yok. Burada çoğu çadırların sobası yok. Burada yaşlı, hamile veya bebeği olan aileler var. Çadırlar su sızdırıyor ve battaniyemiz yok."

"Kampın en önemli ihtiyacı çakıl taşı"

Yusuf, "Çadırlar yağmur suyu sızdırdığı zaman altına tencere, kova veya leğen koyuyoruz. Çadırlarımız yazın sıcak nedeniyle yıprandı." şeklinde konuştu.

"Kampın en önemli ihtiyacı çakıl taşı. Çadıra, sobaya da ihtiyacımız var." diyen Yusuf, sivil toplum kuruluşlarının yardım eli uzatmasını beklediklerini vurguladı.

Son dakika: İdlibli savaş mağdurları, 'çamur' kentlerini yaşam alanına çevirmek için yardım bekliyor
Son dakika: İdlibli savaş mağdurları, 'çamur' kentlerini yaşam alanına çevirmek için yardım bekliyor
Son dakika: İdlibli savaş mağdurları, 'çamur' kentlerini yaşam alanına çevirmek için yardım bekliyor
Son dakika: İdlibli savaş mağdurları, 'çamur' kentlerini yaşam alanına çevirmek için yardım bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Said Tanıl

İlgili Haberler

Okulsuz kalan İdlibli çocuklar, barındıkları çadırları sınıfa çeviriyor
Okulsuz kalan İdlibli çocuklar, barındıkları çadırları sınıfa çeviriyor
İnsan Hakları gününde savaş mağduru Suriyeliler'e yardım gönderildi
İnsan Hakları gününde savaş mağduru Suriyeliler'e yardım gönderildi
Bebekken yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara ameliyat olmak için yardım bekliyor
Bebekken yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara ameliyat olmak için yardım bekliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Donald Trump İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Pierre Webo Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Kız Ateş İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: İdlibli savaş mağdurları, "çamur" kentlerini yaşam alanına çevirmek için yardım bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 13:02:31. #1.15#
title