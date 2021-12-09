Son dakika... İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanan bir askerin hastanede kurtarılamayarak şehit düştüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) 9 Aralık 2021 tarihinde yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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