Son dakika: İdlib'de roketli saldırı: Teğmen şehit oldu, 4 asker yaralı
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Son dakika: İdlib'de roketli saldırı: Teğmen şehit oldu, 4 asker yaralı

Son dakika: İdlib'de roketli saldırı: Teğmen şehit oldu, 4 asker yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre SURİYE'nin İdlib kenti Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde teröristlerin roketli saldırısında Piyade Teğmen Osman Alp şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

SURİYE'nin İdlib kenti Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde teröristlerin roketli saldırısında Piyade Teğmen Osman Alp şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs 2021 tarihinde ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize baş sağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 10 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı.

Şehit asker Piyade Teğmen Osman Alp'ın Manisa'nın Akhisar ilçesi Muştullar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.


Son dakika: İdlib'de roketli saldırı: Teğmen şehit oldu, 4 asker yaralı
Son dakika: İdlib'de roketli saldırı: Teğmen şehit oldu, 4 asker yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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