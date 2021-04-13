İDDEF, İdlib'de inşa ettiği 610 briket evi savaş mağduru Suriyeli ailelere teslim etti
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İDDEF, İdlib'de inşa ettiği 610 briket evi savaş mağduru Suriyeli ailelere teslim etti

Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
İDDEF, İdlib'de inşa ettiği 610 briket evi savaş mağduru Suriyeli ailelere teslim etti

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İdlib'de inşa ettiği 610 briket evi, savaş mağduru Suriyeli ailelere teslim etti.

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İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İdlib'de inşa ettiği 610 briket evi, savaş mağduru Suriyeli ailelere teslim etti.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye sınırına sığınıp zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren Suriyeli aileler için İdlib'in 6 ayrı bölgesinde toplamda 610 briket ev inşa edildi.

Dernek, hayırseverlerin desteğiyle tamamlanan briket evler için açılış töreni düzenledi. Dualar ve kurdele kesimiyle açılışı yapılan Meşhed Ruhin bölgesindeki briket evlerde kalan aileler, İDDEF yetkililerini Türk ve Suriye bayrakları ve geleneksel kıyafetleriyle karşılayıp selamlayarak, sevgi gösterisinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsmailağa Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin İnanç, zor şartlar altında çadırlarda yaşayan Suriyelilerin, hayırseverlerin desteğiyle Meşhed Ruhin bölgesinde inşa edilen 200 briket eve yerleştirildiklerini kaydetti.

Tavanlar betonarme olan briket evlerde su deposu, tuvalet ve mutfak bulunduğu aktaran İnanç, "Her ailemiz rahat bir şekilde yaşayabileceği güzel evler oldu. Kardeşlerimiz için yapılan briket evler büyük bir hizmet sundu. Vesile olanlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı. İnanç, toplamda 610 biriket evin bulunduğu bölgelere mescit ve medrese de yapacaklarını belirtti.

İDDEF İcra Kurulu Üyesi Muhammed Taşören de çadırları briket evlere dönüştürdüklerini ve kış şartlarında soğuk hava ve sular altında kalan alanlarda yaşam mücadelesi veren Suriyelileri sıcak bir yuvaya kavuşturduklarını ifade etti.

Taşören, Suriye Yaşam Projesi kapsamında başta briket ev ve çadır olmak üzere bölgeye gıda kolisi, et, un, ekmek, battaniye, bebek maması, soba, yakacak, battaniye, yatak süngeri gibi birçok alanda yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

Savaş mağduru Suriyelilere güzel ve düzenli bir yaşam alanı oluşturmak için bölgedeki çalışmalarına devam eden İDDEF, briket evlerde kalan ailelere ramazan süresince sıcak yemek ve kumanya yardımı yapacak.

İDDEF, İdlib'de inşa ettiği 610 briket evi savaş mağduru Suriyeli ailelere teslim etti
İDDEF, İdlib'de inşa ettiği 610 briket evi savaş mağduru Suriyeli ailelere teslim etti
İDDEF, İdlib'de inşa ettiği 610 briket evi savaş mağduru Suriyeli ailelere teslim etti
İDDEF, İdlib'de inşa ettiği 610 briket evi savaş mağduru Suriyeli ailelere teslim etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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