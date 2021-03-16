İcra için gelen avukata kurşun
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İcra için gelen avukata kurşun

16.03.2021 12:54 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:10

İcra için gelen avukata kurşun Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs icra için gelen avukata silahla ateş etti.

İcra için gelen avukata kurşun

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs icra için gelen avukata silahla ateş etti. Olayda yaralı avukatı polis ve sağlık ekipleri ambulansa taşıdı.

Olay, Gebze Sultan Orhan Mahallesi 1113. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Y.Y isimli şahıs icra için, icra memurları ile birlikte evine gelen avukat E.A'ya silah çekti. Silahı ateşleyen zanlı avukatı yaraladı. Yaralı avukat için olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındı.

Zanlı olay yerinde gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

İcra için gelen avukata kurşun
İcra için gelen avukata kurşun
İcra için gelen avukata kurşun
İcra için gelen avukata kurşun
İcra için gelen avukata kurşun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL

Haber Yorumları (1)
ABURA: türkiye de yüzde 98 a vukat hiç kimse sevmez
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