Son dakika... İçişleri: Van Başkale'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika... İçişleri: Van Başkale'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... İçişleri: Van Başkale'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale ilçesi Terazin Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale ilçesi Terazin Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale ilçesi Terazin Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince, jandarma silahlı insansız hava aracı, Atak Helikopteri ile Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle icra edilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Van'ın Başkale ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
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