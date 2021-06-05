Son dakika... İçişleri: Van Başkale'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale ilçesi Terazin Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale ilçesi Terazin Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale ilçesi Terazin Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince, jandarma silahlı insansız hava aracı, Atak Helikopteri ile Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle icra edilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı