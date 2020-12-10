Son dakika: İçişleri: "Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubu, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale...
10.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:56
Son dakika gelişmesine göre İçişleri: "Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubu, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale getirildi"
İçişleri: "Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubu, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale getirildi"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ