Son dakika: İçişleri: "Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubu, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale...
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Son dakika: İçişleri: "Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubu, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale...

10.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:56
Son dakika: İçişleri:

Son dakika gelişmesine göre İçişleri: "Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubu, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale getirildi"

İçişleri: "Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubu, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale getirildi"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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