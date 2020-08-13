Son dakika... İçişleri: Şanlıurfa'da 1 terörist teslim oldu Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ Bakanlığı, emniyet ekiplerinin ikna çalışması sonucu 6 yıldır örgütün 'dağ kadrosu'nda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 teröristin Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, emniyet ekiplerinin ikna çalışması sonucu 6 yıldır örgütün 'dağ kadrosu'nda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 teröristin Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışması sonucu 6 yıldır örgütün 'dağ kadrosu'nda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 terörist, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle bugün Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı, 129'a yükseldi.

Kaynak: DHA