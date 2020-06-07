Son dakika... İçişleri: "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör... Son dakika gelişmesine göre İçişleri: "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubu daha Habur Sınır kapısında teslim oldu"

İçişleri: "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubu daha Habur Sınır kapısında teslim oldu" Kaynak: AA