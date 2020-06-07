Son dakika... İçişleri: "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör...
Son dakika gelişmesine göre İçişleri: "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubu daha Habur Sınır kapısında teslim oldu"
07.06.2020 19:23 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:23
İçişleri: "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubu daha Habur Sınır kapısında teslim oldu"
Kaynak: AA