Son dakika... İçişleri: "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... İçişleri: "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör...

Son dakika gelişmesine göre İçişleri: "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubu daha Habur Sınır kapısında teslim oldu"

Son dakika... İçişleri:
07.06.2020 19:23 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:23

İçişleri: "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubu daha Habur Sınır kapısında teslim oldu"

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı Haber
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini...
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
İki aracın çarpıştığı kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
İki aracın çarpıştığı kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Araç sürerken karpuz yiyen sürücü yakalandı
Araç sürerken karpuz yiyen sürücü yakalandı
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın
Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Fatma Girik Hülya Avşar Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Nihat Özdemir Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın İzmir Ankara Instagram
Şu an buradasınız: Son dakika... İçişleri: "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 19:26:29. #1.15#
title