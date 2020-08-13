Son dakika! İçişleri: Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi Bir son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Hakkari'de 3, Bitlis'te 3 olmak üzere son iki günde 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA