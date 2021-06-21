İçişleri: Bitlis'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri: Bitlis'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri: Bitlis'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri: Bitlis'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 'Eren-11' operasyonları kapsamında, Bitlis'te düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İçişleri: Bitlis'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 'Eren-11' operasyonları kapsamında, Bitlis'te düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Hizan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince J-İHA, J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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