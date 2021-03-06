Son dakika! İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Şubat ayında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 17 bin 432 operasyonda 23 bin 714 kişi...

Son dakika politika haberine göre İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Şubat ayında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 17 bin 432 operasyonda 23 bin 714 kişi gözaltına alınmış, bin 759 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır"