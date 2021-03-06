Son dakika! İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Şubat ayında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 17 bin 432 operasyonda 23 bin 714 kişi...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Şubat ayında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 17 bin 432 operasyonda 23 bin 714 kişi...

06.03.2021 11:22 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:26
Son dakika! İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı:

Son dakika politika haberine göre İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Şubat ayında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 17 bin 432 operasyonda 23 bin 714 kişi gözaltına alınmış, bin 759 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır"

İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Şubat ayında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 17 bin 432 operasyonda 23 bin 714 kişi gözaltına alınmış, bin 759 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Aleyna Tilki Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Şubat ayında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 17 bin 432 operasyonda 23 bin 714 kişi... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 11:28:47. #1.15#
title