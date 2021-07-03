Son dakika... İçişleri Bakanlık Sözcüsü Çataklı: "Haziran ayında 7'si üst düzey olmak üzere toplam 92 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlık Sözcüsü Çataklı: "Haziran ayında 7'si üst düzey olmak üzere toplam 92 terörist etkisiz hale getirildi.