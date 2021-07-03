Son dakika... İçişleri Bakanlık Sözcüsü Çataklı: "Haziran ayında 7'si üst düzey olmak üzere toplam 92 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlık Sözcüsü Çataklı: "Haziran ayında 7'si üst düzey olmak üzere toplam 92 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlık Sözcüsü Çataklı: "Haziran ayında 7'si üst düzey olmak üzere toplam 92 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 25'i ölü, 46'sı sağ, 21'i ise güvenlik güçlerine teslim olmak suretiyle ele geçirilmiştir". - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı